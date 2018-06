Rússia diz que completará retirada de tropas da fronteira com Ucrânia 'em dias' A Rússia irá retirar todas as forças que mobilizou em regiões perto da sua fronteira com a Ucrânia “dentro de alguns dias”, disse o vice-ministro da Defesa, Anatoly Antonov, nesta sexta-feira, um gesto que, se levado a cabo, pode aliviar as tensões às vésperas da eleição presidencial ucraniana no domingo.