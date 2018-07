Rússia diz que EUA tentaram influenciar eleições com missão de ajuda

Usando termos duros, a chancelaria divulgou nota explicando a decisão russa, anunciada na terça-feira pelos EUA, de dar até 1o de outubro para que a Usaid (Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA) suspenda suas operações na Rússia.

Críticos do Kremlin dizem que o objetivo da decisão é suspender a entrega de fundos para entidades que Putin vê como uma ameaça à sua hegemonia política, reafirmada com sua volta à Presidência depois de passar quatro anos como primeiro-ministro.

"Trata-se de tentativas de influenciar o processo político, inclusive eleições de vários tipos, e as instituições da sociedade civil por meio da distribuição de doações", disse nota assinada por Alexander Lukashevich, porta-voz da chancelaria.

Ele disse também que o governo russo está preocupado com a atividade da Usaid em regiões como o norte do Cáucaso, onde a Rússia enfrenta uma insurgência islâmica que ativistas dizem ser alimentada por abusos políticos e pela truculência política de Moscou.

A Usaid trabalha na Rússia há duas décadas, desde o colapso da União Soviética, e nesse período já destinou mais de 2,6 bilhões de dólares para programas de saúde, meio ambiente, fortalecimento da sociedade civil e modernização do país.

Putin, ex-agente da KGB no poder desde 2000, repetidamente alerta o Ocidente e especialmente os Estados Unidos a não interferirem na política russa. Ele certa vez comparou seus adversários a "chacais" que rondam embaixadas e vivem de esmolas estrangeiras.

"Putin sente e sempre sentiu que uma sociedade civil livre e independente é sua inimiga, uma inimiga da imitação de democracia", disse Oleg Orlov, presidente da entidade de direitos humanos Memorial, que recebe quase metade das suas verbas da Usaid. "Putin nos toma como uma ameaça ao sistema que ele construiu no país."

Os Estados Unidos criticaram as recentes eleições russas e a situação do Estado de direito no país, mas rejeitam as acusações de que estariam influenciando ao financiar instituições de direitos humanos e afirmação da democracia.

As relações entre Rússia e EUA haviam melhorado depois que o presidente Barack Obama tomou posse e prometeu "reiniciá-las", mas em seguida se deterioraram novamente por causa de atritos envolvendo questões como a crise na Síria ou a implantação de um escudo antimísseis dos EUA na Europa.

(Reportagem adicional de Gabriela Baczynska e Thomas Grove)