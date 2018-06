O Ministério da Defesa russo afirmou nesta sexta-feira que encerrou os exercícios militares que estava conduzindo perto da fronteira com a Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia estão lutando contra as forças do governo ucraniano, informou a agência de notícias Interfax.

"Aeronaves que participaram de exercícios estão sendo transferidas para suas bases aéreas permanentes, unidades de mísseis antiaéreos... começaram a guardar seu equipamento para partir para as suas posições permanentes", disse a Interfax, citando o serviço de imprensa do ministério.

(Reportagem de Alexander Winning)