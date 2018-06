Rússia diz que Kiev e EUA estão distorcendo acordo com Ucrânia

A Rússia ainda acredita que o Ocidente é sério em sua busca por paz na Ucrânia, mas "os fatos, lamentavelmente, dizem o oposto", afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado que enfatizou as divergências sobre como o acordo acertado entre Rússia, Ucrânia, EUA e União Europeia deveria ser implementado e por quem.

Moscou está "extremamente surpresa pela interpretação distorcida (do acordo) das autoridades de Kiev e de seus parceiros norte-americanos", disse o ministério.

O comunicado informa que, enquanto o acordo pede que grupos ilegais armados se desarmem, "Kiev e Washington, assim como várias capitais europeias, continuam a insistir somente na necessidade de os cidadãos ucranianos protegerem seus direitos de se desarmar no sudeste do país" - uma referência aos separatistas pró-Rússia.

"Ao mesmo tempo, estão fechando os olhos para as provocações contínuas de combatentes de forças radicais de direita", afirmou, referindo-se a grupos nacionalistas ucranianos.

A declaração ministerial ecoou os pedidos de Moscou pela retirada imediata de unidades militares da Ucrânia do sudeste do país e o início de um diálogo inclusivo que acolheria todas as regiões e forças políticas das antigas repúblicas soviéticas.

(Por Lidia Kelly)