Rússia diz que Otan desestabiliza Bálticos e anuncia mais manobras militares

A Otan reagiu culpando Moscou pela instabilidade na região e acusou a aliança de violar o cessar-fogo no leste ucraniano ao enviar grandes quantidades de armamento avançado para os separatistas pró-Rússia.

As recriminações aprofundaram o pior impasse entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria, e o saldo de mortos do conflito, que chegou a mais de 4.300, só cresce.

"Eles estão tentando desestabilizar a região mais estável do mundo – o norte da Europa", disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexei Meshkov, sobre a Otan em entrevista à agência russa de notícias Interfax.

"Os exercícios militares sem fim, a transferência de aeronaves capazes de levar armas nucleares para os Estados bálticos. Esta realidade é extremamente negativa."

Moscou vê com desconfiança as manobras da Otan, especialmente em países da ex-União Soviética, e Meshkov afirmou que a Rússia irá adotar "todas as medidas" para proteger sua segurança.

Em um gesto que deve ser visto no exterior como mais uma demonstração de força, a Rússia anunciou que fará mais exercícios militares em 2015 do que neste ano, inclusive um no distrito militar central, que abarca Moscou, e outro envolvendo Belarus.

As manobras da Rússia e da Otan contribuíram para a deterioração das relações desde a deposição do presidente ucraniano Viktor Yanukovich, apoiado por Moscou, em fevereiro. Os russos, em seguida, anexaram a Crimeia, uma península da Ucrânia, e apoiaram os separatistas no leste ucraniano.

Instado a comentar, o embaixador dos Estados Unidos na Otan, Douglas Lute, declarou em Bruxelas que as medidas tomadas pela aliança são defensivas e têm o objetivo de demonstrar o comprometimento de seus membros com a mútua autodefesa.

O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Linas Linkevicius, disse à Reuters que a Rússia é culpada pela instabilidade por “realizar agressões contra seu próprio vizinho” na Ucrânia, e os ministros da Defesa da Letônia e da Estônia expressaram preocupação com a “atividade crescente (da Rússia) na região do Mar Báltico”.

Moscou alega que a Otan ameaça a segurança da Rússia convidando ex-nações soviéticas a se juntar à entidade, mas a aliança afirma que os russos intensificaram suas atividades aéreas em toda a Europa.

(Reportagem adicional de Alexei Anishchuk e Ludmila Danilova, em Moscou; de Adrian Croft, em Bruxelas; de Andrius Sytas, em Vilnius; de Dabiel Flynn, em Dacar; e de Pavel Polityuk, em Kiev)