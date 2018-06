Rússia diz que reagirá caso EUA imponham novas sanções

O Congresso dos EUA preparou novas sanções contra fabricantes de armas russas e investidores em projetos de alta tecnologia no setor petrolífero do país, mas o presidente norte-americano, Barack Obama, ainda precisa sancionar as medidas.

"Não poderemos deixar isso sem resposta", disse Ryabkov segundo a agência de notícias Interfax. Ele não especificou quais contra-medidas seriam adotadas.

As relações entre EUA e Rússia vivem seu pior momento desde a Guerra Fria por conta da anexação da Crimea pela Rússia em março e pelo apoio do país aos rebeldes no leste da Ucrânia.

O Ocidente diz ter evidências claras de que a Rússia armou os rebeldes --acusação que Moscou nega-- e juntamente com a União Europeia impôs várias rodadas de sanções econômicas contra indivíduos e grandes empresas russas.

A Rússia respondeu às primeiras sanções restringindo importações de alimentos de vários países ocidentais.

(Reportagem de Alexander Winning)