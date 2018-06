Rússia diz que Síria atua para tornar armas químicas seguras

Lavrov disse ao canal de televisão Russia Today que os sinais recentes de que parte do arsenal químico da Síria estava sendo transportado --um fato que alarmou os governos ocidentais-- era um esforço do governo de tornar as armas mais seguras.

"Nossa informação é... de que os últimos relatórios sobre algum movimento das armas químicas era relacionado a medidas tomadas pelo governo para concentrar o material químico... em dois locais, para se certificar de que está absolutamente protegido", disse ele.

(Reportagem de Steve Gutterman)