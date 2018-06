Rússia diz que tropas estão recuando da fronteira com a Ucrânia A Rússia declarou nesta quarta-feira que as tropas que mobilizou para exercícios perto da fronteira com a Ucrânia desmantelaram seus equipamentos e estão a caminho de estações de trem e campos aéreos para voltar às suas bases permanentes, mas os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disseram não ter visto sinais claros de uma retirada.