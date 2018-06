Rússia diz que UE toma medida contra processo de paz ao impor sanções

"Ao dar esse passo, a União Europeia fez sua escolha contra uma resolução pacífica para a crise ucraniana", disse o ministério em comunicado.

"Hoje, Bruxelas e os líderes das nações da UE precisam dar uma resposta clara aos cidadãos da UE de por que eles estão os colocando sob o risco de confrontação, estagnação econômica e desemprego."

A Rússia nega ter qualquer envolvimento na crise na Ucrânia, apesar das acusações de que estaria armando rebeldes separatistas e enviando tropas para ajudá-los a combater as forças do governo.

As novas sanções da UE devem colocar as petroleiras russas Rosneft, Transneft e Gazprom em uma lista de estatais do país que não poderão levantar capital ou pegar empréstimos no mercado europeu, de acordo com um diplomata da UE.

(Reportagem de Alexei Anishchuk)