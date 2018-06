Rússia diz que vai fornecer carvão e eletricidade para Ucrânia A Rússia concordou em um novo acordo para o fornecimento de carvão e eletricidade para a Ucrânia, que luta com a falta de combustível para as usinas de energia, devido a um conflito separatista no leste industrial, disseram autoridades russas neste sábado.