Rússia e Bielorrússia iniciam exercícios militares em meio a tensões com a Ucrânia

Rússia e Bielorrússia iniciaram exercícios militares de 10 dias nesta quinta-feira, 10. As atividades ocorrem em meio a temores dos países ocidentais de que Moscou esteja planejando ataques no conflito ucraniano.

O Ministério da Defesa russo anunciou em comunicado o início do treinamento que consiste em “suprimir e repelir agressões externas”. As ações devem continuar até 20 de fevereiro na Bielorrússia.

Em antecipação a uma possível invasão, Moscou já enviou pelo menos 100.000 soldados para sua fronteira com a Ucrânia, o que exacerbou as relações tensas da Rússia com o Ocidente.

A secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, esteve em Moscou para conversar com seu colega russo, Sergei Lavrov, e pedir ao Kremlin que desista de um ataque ou que enfrente "consequências maciças" das sanções ocidentais.

Nem Moscou nem Minsk revelaram o número de soldados que participam dos exercícios, mas os Estados Unidos disseram que a Rússia planeja enviar 30.000 soldados para várias regiões da Bielorrússia.

Enfrentando preocupações ocidentais, o Kremlin insistiu que não tem intenção de deixar suas tropas permanentemente na Bielorrússia. O Ministério da Defesa russo disse na quinta-feira, 10, que seus militares treinariam para reforçar seções da fronteira bielorrussa a fim de bloquear o envio de armas e munições para o país, entre outros cenários./AFP