Rússia e EUA concordam em usar influência para encerrar hostilidades na Ucrânia O chanceler russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, concordaram no sábado que ambos os países usem sua influência sobre os dois lados do conflito ucraniano para encerrar as hostilidades, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.