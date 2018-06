Rússia elogia medida que dará novo status para duas regiões no leste da Ucrânia O Ministério das Relações Exteriores russo saudou nesta quarta-feira como "um passo na direção certa" a decisão do Parlamento ucraniano de conceder um estatuto especial a duas regiões do leste onde separatistas pró-Rússia estão lutando pela independência.