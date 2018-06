Rússia está preocupada com escalada de hostilidades no leste da Ucrânia Um porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, disse neste domingo que o Kremlin estava preocupado com a "escalada de hostilidades" no leste da Ucrânia, região pró-Rússia detida por rebeldes, e disse que a situação não era favorável para resolver o conflito latente na região.