Rússia estará pronta para discutir gás se Ucrânia pagar dívida - ministro A Rússia estará pronta para realizar mais negociações com a Ucrânia a respeito do abastecimento de gás natural apenas quando o governo ucraniano pagar sua dívida de gás com Moscou, afirmou o vice-ministro de Energia, Anatoly Yanovsky, nesta segunda-feira.