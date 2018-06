Rússia expressa preocupação com 'declarações militaristas' do governo ucraniano O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou preocupação nesta quarta-feira com "declarações militaristas" do governo ucraniano depois que o presidente interino, Oleksander Turchinov, disse que as Forças Armadas da Ucrânia estavam em alerta militar total para o caso de uma invasão russa.