Rússia inicia exercício militar em ilhas do Pacífico reivindicadas pelo Japão

"Exercícios começaram envolvendo unidades militares na região, que foram enviadas às ilhas Kurile", disse o coronel Alexander Gordeyev, um porta-voz para o distrito militar do leste russo, à agência de notícias russa Interfax.

Ele disse que mais de 1.000 membros das Forças Armadas russas, cinco helicópteros de ataque Mi-8AMTSh e outras 100 unidades militares estariam envolvidos nas manobras.

A disputa sobre as ilhas tem deixado as relações entre Japão e Rússia em seu nível mais tenso desde a Segunda Guerra Mundial, quando as forças soviéticas ocuparam as quatro ilhas ao sul da cadeia de Kurile. O Japão alega que as ilhas são parte de seu território e quer que Moscou as entregue.

A Rússia também está com relações abaladas com potências ocidentais em decorrência do que a Otan diz ser uma imensa mobilização de forças ao longo da fronteira com a Ucrânia visando uma possível invasão para dar suporte a separatistas pró-Rússia no leste da país. Moscou nega tais intenções.

(Reportagem de Polina Devitt)