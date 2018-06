Rússia inicia exercícios militares em resposta a Ucrânia e Otan

"O sinal verde já foi dado pelas autoridades (de Kiev) para o uso da força contra civis", disse ele à agência.

"Se esta máquina militar não for detida, vai levar a um maior número de mortos e feridos. Exercícios planejados pelas forças da Otan na Polônia e nos países bálticos também não promovem a normalização da situação em torno da Ucrânia... Somos forçados a reagir a tal evolução da situação".

Segundo o ministro, a partir de quinta-feira batalhões de grupos táticos de distritos militares do sul e do oeste vão começar exercícios em regiões da Rússia que fazem fronteira com a Ucrânia.

"Além disso, a Força Aérea vai realizar voos para treinamento de manobras ao longo das fronteiras do país", disse ele à Interfax.

Dois moradores em áreas próximas à fronteira com a Ucrânia disseram à Reuters na quinta-feira que tinham visto formações de helicópteros de ataque no ar.

Uma testemunha perto da cidade de Belgorod, a cerca de 25 quilômetros da fronteira, disse ter visto 10 helicópteros indo em direção à cidade ucraniana oriental de Kharkiv. Não ficou claro se eles cruzaram a fronteira.

Uma segunda testemunha, perto da aldeia de Valuyki, na região de Belgorod, disse que ter visto 10 helicópteros se afastando da fronteira.

(Por Steve Gutterman e Christian Lowe)