Rússia nega planos de oferecer asilo político a Assad

"Isso (o rumor da Rússia conceder asilo a Assad) é ou uma tentativa de enganar as pessoas sérias que lidam com a política externa ou falta de compreensão da posição da Rússia", disse o chanceler Sergei Lavrov.

Os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas concordaram em conversas na semana passada que um governo de transição deve ser criado na Síria para acabar com o derramamento de sangue lá, mas deixou em aberto a questão de qual papel Assad pode desempenhar.

Lavrov disse que a questão do asilo político para Assad surgiu pela primeira vez durante as conversações entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin, em Berlim no mês passado, acrescentando que ela foi levantada pela primeira vez pela Alemanha.

"Nossa delegação entendeu isso como uma piada e respondeu também com uma piada: Por que vocês, alemães, não aceitam Assad se ele quiser ir a algum lugar?", disse Lavrov em entrevista coletiva conjunta com o ministro de Relações Exteriores alemão, Guido Westerwelle.

(Reportagem de Gleb Bryanksi)