Rússia pede a Kiev e a rebeldes que ajudem especialistas no local do acidente

A Rússia pediu às autoridades ucranianas e aos rebeldes neste sábado que permitam que os especialistas internacionais tenham acesso ao local do acidente do avião da Malaysian Airlines, disse o Ministério das Relações Exteriores.

"O lado russo apela para ambos os lados do conflito ucraniano, insistindo para que façam o possível para permitir o acesso dos especialistas internacionais à área do acidente do avião, para que possam fazer o que for necessário para a investigação", disse o comunicado.

A declaração veio quando Kiev acusou a Rússia e os separatistas pró-Moscou de destruírem evidências de "crimes internacionais", dizendo que possuem provas de que os russos dispararam o míssil que matou os 298 passageiros a bordo da aeronave na quinta-feira.

"É intrigante que, antes do julgamento sequer ter começado, os representantes oficiais de vários países se apressaram a apresentar suas versões, sem fundamento, do que causou a queda do avião, aumentando a pressão no andamento da investigação" disse o Ministério do Exterior russo.

O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, culpou a Rússia na sexta-feira pelo abate do Boeing 777, enquanto dois funcionários dos Estados Unidos disseram que Washington tinha fortes suspeitas de que ele foi derrubado por separatistas apoiados por Moscou.

