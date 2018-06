Rússia pede ajuda dos EUA contra ofensiva militar da Ucrânia

Lavrov também disse que é importante que o papel da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), enquanto mediadora do conflito, seja ampliado para assegurar que Kiev cumpra o acordo de Genebra e diminua as tensões na Ucrânia.

"As chances disso acontecerem ainda existem", afirmou o ministério das Relações Exteriores em comunicado, à medida que todas as regiões ucranianas estejam representadas em um diálogo nacional pela reforma constitucional, e "terroristas" do Setor Direita --grupo nacionalista ucraniano que atua na Ucrânia ocidental-- forem combatidos.

Lavrov, em conversa pelo telefone com o ministro do Exterior alemão Frank-Walter Steinmeier, também disse estar preocupado com notícias de que o exército ucraniano estaria se preparando para atacar a cidade ucraniana de Slaviansk, no sudeste, de acordo com um comunicado do ministério.

A cidade de Slaviansk tem se transformado em reduto de separatistas pró-russos fortemente armados.

(por Jason Bush e Megan Davies)