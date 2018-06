Rússia pede que França e Alemanha garantam a paz na Ucrânia

Paris e Berlim ajudaram a mediar um acordo de paz na capital bielorussa de Minsk no dia 12 de fevereiro para dar fim aos confrontos entre forças do governo e separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, mas a trégua ainda está frágil.

Em uma entrevista com um canal de televisão russo, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov disse que estava preocupado que Kiev poderia encenar "provocações" para tentar convencer os Estados Unidos sobre o envio de ajuda à Kiev, o que consistiria em remessas de armas letais.

"Provocadores em Kiev poderiam "criar alguma coisa" na expectativa de que isso influencie a opinião mundial e armas chegarão à Ucrânia", disse ele no novo programa Vesti no sábado com Sergei Brilev.

"Estou convencido de que Berlim e Paris, os agentes mais importantes da negociação, devam prevenir que isso ocorra".

Lavrov também repetiu que é contra as forças de paz da Organização das Nações Unidas serem enviadas ao leste da Ucrânia.

Os Estados Unidos consideram o envio de armas letais à Ucrânia, mas nenhuma decisão foi tomada ainda.

Kiev acusa Moscou de não cumprir os termos dos acordos de Minsk. O governo ucraniano e o Ocidente dizem que a Rússia apoia separatistas no leste do país com armas e tropas, o que é negado pelo governo russo.

(Por Katya Golubkova)