Rússia perde satélite de US$275 mi após fracasso em lançamento de foguete

Foi o segundo fracasso para o foguete russo Proton-M em menos de um ano, e a segunda vez que o país não teve sucesso em levar um satélite europeu para fornecer avançados serviços de telecomunicações e Internet para partes remotas da Rússia, depois do último incidente em 2011.

A missão não-tripulada desta sexta-feira foi por água abaixo quando o motor do terceiro estágio do propulsor do Proton-M teve problemas, afirmou a jornalistas Oleg Ostapenko, chefe da agência espacial russa Roskosmos. Segundo ele, a causa precisa do incidente é desconhecida.

Tudo aconteceu a uma altitude de 160 quilômetros, cerca de nove minutos após a decolagem na base alugada de Baikonur, no Cazaquistão.

Segundo a agência estatal russa RIA, Ostapenko disse que o foguete e todos os destroços pegaram fogo na atmosfera. "Nós podemos dizer com certeza que nada alcançou a Terra."

No entanto, a imprensa russa informou que alguns restos caíram no Pacífico ou se espalharam pela Sibéria e o extremo leste da Rússia. Não há relatos de danos relacionados à queda.