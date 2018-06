Rússia quer reativar posto de espionagem da era soviética em Cuba, diz fonte

Confirmando uma reportagem do jornal Kommersant, segundo o qual a ação teria sido acertada em princípio durante uma visita do presidente Vladimir Putin a Cuba na semana passada, a fonte disse à Reuters que a estrutura de um acordo foi combinada no encontro.

No auge da Guerra Fria, a base de Lourdes, ao sul da capital Cubana, Havana, teve até 3.000 funcionários e foi o maior centro de operações de Moscou no exterior para a coleta de informações a partir de sinais de rádio.

A base, a 250 quilômetros da costa dos Estados Unidos, também foi usada para facilitar as comunicações de navios russos.