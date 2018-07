Rússia realiza teste de dois novos mísseis nucleares

O Ministério da Defesa disse que a Rússia pretende tornar o Bulava, de 12 metros, também conhecido como Mace, um marco de seu arsenal nuclear. O míssil foi lançado de um submarino posicionado no mar Branco, no oceano Ártico, e atingiu seu alvo, um polígono designado na península Kamchatka, no extremo leste da Rússia.

"O lançamento foi relizado a partir e uma posição submersa no mar Branco", disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov, segundo a agência estatal de notícias RIA. "Suas ogivas atingiram o polígono no tempo estipulado."

Os mísseis transportavam ogivas falsas, pois a Rússia é signatária do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares.

O Bulava fracassou em metade de todos os testes realizados anteriormente, deixando dúvidas sobre o programa de mísseis. No entanto, o lançamento anterior em junho, realizado a partir do mesmo submarino, foi bem-sucedido.

Um míssil Bulava pesa 36,8 toneladas e consegue viajar uma distância de 8 mil quilômetros transportando 6 a 10 ogivas nucleares. Essas ogivas provocariam um impacto de até 100 vezes a explosão atômica que destruiu Hiroshima, em 1945.