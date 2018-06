Rússia retira parte de tropas da fronteira com Ucrânia; Otan contesta A Rússia declarou nesta quinta-feira que está retirando tropas e equipamentos militares das regiões que fazem fronteira com a Ucrânia, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse que uma grande “força coercitiva” continua no local.