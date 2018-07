Rússia suspende envio de petróleo à China após terremoto A empresa russa que detém o monopólio dos oleodutos do país, a Transneft, disse que suspendeu temporariamente as exportações de petróleo para a China e o transporte para o porto russo de Kozmino, no extremo leste do país, depois de um terremoto, acrescentando que o oleoduto ESPO não foi danificado e que entregas seriam retomadas nesta sexta-feira.