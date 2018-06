Rússia testa míssil nuclear e Putin defende poder de dissuasão

Com os laços com o Ocidente fragilizados por conta da crise na Ucrânia, Putin também assumiu o controle de uma comissão que supervisiona a indústria de defesa e fez um pedido para que a Rússia se torne menos dependente de equipamentos importados do Ocidente.

O presidente russo afirmou que a Otan está usando a retórica sobre a crise na Ucrânia para "se ressuscitar" e apontou que a Rússia havia alertado repetidas vezes que teria que responder a tais medidas.

Pouco antes de Putin falar, a Rússia testou seu novo míssil intercontinental Bulava, lançado por submarino, uma arma de 12 metros de comprimento que pode proporcionar um ataque nuclear 100 vezes mais forte que a explosão que devastou a cidade japonesa de Hiroshima em 1945.

"Precisamos de uma avaliação completa e confiável sobre as potenciais ameaças à segurança militar da Rússia. Para cada uma dessas ameaças, uma resposta adequada e suficiente deve ser encontrada", disse Putin em reunião com autoridades de defesa no Kremlin.

"Primeiramente, estamos falando de criar uma série racional de capacidades de ataque, incluindo a manutenção da solução garantida da tarefa de dissuasão nuclear".

Ele afirmou que a Rússia deve garantir o desenvolvimento de armas de alta precisão nos próximos anos, embora também tenha dito que "alguém pode estar querendo começar uma nova corrida armamentista. Não iremos participar disso, é claro".

O comandante naval, almirante Viktor Chirkov, disse que o lançamento teste do Bulava havia sido feito no Mar Branco, afirmando que o míssil atingiu seu alvo no extremo oriente da Rússia.

"Em outubro e novembro deste ano, a frota naval irá conduzir mais dois lançamentos com dois cruzeiros equipados com mísseis balísticos", disse Chirkov segundo a agência Interfax.

Um míssil Bulava pesa 36,8 toneladas e pode viajar por 8 mil quilômetros transportando 10 ogivas nucleares. A arma que deve ser o principal trunfo das forças nucleares russas até o fim da década, teve seu desenvolvimento atrasado por conta de uma série de testes mal sucedidos.

A Rússia deve gastar 20 trilhões de rublos (536,81 bilhões de dólares) na modernização de seu Exército, que ainda hoje depende largamente de armas e de tecnologia da era soviética.

Putin reiterou que Moscou encontraria maneiras de substituir as importações da indústria de defesa perdidas por conta de sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos devido à crise na Ucrânia.

"Não estamos planejando suspender intencionalmente a cooperação com nossos parceiros estrangeiros (mas) a nossa indústria deveria ser capaz de produzir equipamentos criticamente importantes, componentes e materiais", afirmou.