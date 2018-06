Rússia, Ucrânia, EUA e UE vão discutir crise semana que vem em Genebra

A Rússia tem afirmado que quer mais informações sobre a agenda dessa reunião e, embora não haja de imediato mais detalhes sobre o encontro, diplomatas da União Europeia afirmam que está mantido.

A chefe de Relações Exteriores da UE, Catherine Ashton, vai prestar informações à maioria dos chanceleres do bloco na segunda-feira, disseram três diplomatas, que pediram anonimato.

"Nós precisamos manter o canal do diálogo aberto, mesmo se consideramos futuras sanções", disse um dos diplomatas. "A solução para a crise será por meio de negociações."

A Rússia, que desafiou a Ucrânia e o Ocidente ao anexar a Crimeia no mês passado, não quer ser forçada a participar de conversas com o governo interino ucraniano, devido ao papel que teve na deposição do ex-presidente Viktor Yanukovich, um aliado russo, o que Moscou chamou de um golpe armado, incentivado por países do Ocidente.

(Reportagem de Robin Emmott e Tom Korkemeier)