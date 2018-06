Russos fazem marcha contra conflito na Ucrânia

Associated Press

Moscou - Milhares de pessoas marcharam no centro de Moscou neste domingo em uma manifestação contra o conflito na Ucrânia e a suposta cumplicidade da Rússia. Um repórter da Associated Press estimou que o protesto contou com 20 mil pessoas, embora o departamento de polícia da cidade tenha estimado o número em cerca de cinco mil.

O governo de Kiev e países ocidentais acusam Moscou de fornecer equipamentos e tropas aos rebeldes pró-Rússia do leste ucraniano, mas o governo de Vladimir Putin nega as acusações.

O conflito, que já se estende por meses, aumentou o sentimento nacionalista entre os russos. Muitos veem o leste da Ucrânia como território de direito da Rússia, e os canais estatais de televisão têm se posicionado fortemente contra as autoridades ucranianas. Houve ao menos um tumulto envolvendo os manifestantes no centro de Moscou e os nacionalistas, que carregavam um banner denunciando a "marcha dos traidores".

Em Kiev, um oficial das forças de segurança afirmou que os ataques promovidos por rebeldes continuam, apesar de um cessar-fogo combinado entre os dois lados há mais de duas semanas. O coronel Andriy Lysenko, que também é porta-voz do conselho de segurança nacional da Ucrânia, disse que dois oficiais e cerca de 40 rebeldes morreram em confrontos ao longo do último dia.