Sarkozy é o mais impopular entre os principais líderes da Europa

A pouco mais de seis semanas do primeiro turno da eleição presidencial, o conservador Sarkozy está bem atrás do socialista François Hollande nas pesquisas, depois de passar quase todo o seu mandato com índices ruins de aprovação -chegando a ter a menor popularidade entre os presidentes franceses do último meio século.

O instituto BVA Opinion ouviu 4.217 pessoas na França, Espanha, Itália, Alemanha e Grã-Bretanha, para saber a opinião dela sobre os governantes dessas nações.

"Há muito ressentimento contra Nicolas Sarkozy. Ele causa tanta irritação na Europa quanto na França", disse Gael Sliman, diretor do BVA.

A avaliação negativa de Sarkozy chegou a 58 por cento dos entrevistados, contra 41 por cento de Angela Merkel (Alemanha), 42 por cento de David Cameron (Grã-Bretanha), 36 por cento de Mario Monti (Itália) e 34 por cento de Mariano Rajoy (Espanha).

Sarkozy pode ficar justificadamente chateado com o resultado, depois de desempenhar um papel muito ativo no combate à crise na zona do euro nos últimos dois anos. Durante a campanha eleitoral, ele costuma destacar o fato de que Hollande é pouco conhecido nos outros países europeus.

