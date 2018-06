Sarkozy pede a TVs que não mostrem cenas de tiroteio

A TV Al Jazeera, com sede no Catar, afirmou que não irá transmitir as imagens, que chegaram à sua sucursal parisiense em um pen-drive, na noite de segunda-feira, segundo Zied Tarrouche, editor-chefe da sucursal.

Antes de ser morto pela polícia, na quinta-feira passada, o atirador Mohamed Merah, de 23 anos, disse que havia gravado os momentos em que ele mata três crianças e um rabino numa escola judaica, e nos quais assassina três soldados à queima roupa em dois ataques nas cidades de Toulouse e Montauban.

Tarrouche disse que as imagens foram editadas junto com cantos islâmicos e a leitura de trechos do Alcorão.

"Peço aos executivos de todas as emissoras de TV que tenham as imagens em seu poder que não as transmitam sob qualquer pretexto, por respeito às vítimas e à França", disse Sarkozy, candidato à reeleição no mês que vem, após reunião com chefes de polícia em Paris.

(Reportagem de Catherine Bremer, Patrick Vignal, Leigh Thomas e Gwenaelle Barzic)