Secretário do Exterior britânico deixa cargo em reforma inesperada

"Hoje à noite (segunda-feira) eu me demito como secretário das Relações Exteriores após 4 anos para servir como líder da Câmara dos Comuns", Hague escreveu na sua conta oficial no Twitter.

O novo papel de Hague será coordenar as relações do governo na Câmara Baixa do Parlamento.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, líder do partido conservador, está conduzindo o que deve ser uma remodelação final do alto escalão do governo antes de uma eleição nacional em maio do ano que vem e deve anunciar uma série de novas nomeações na terça-feira.

(Reportagem de Andrew Osborn)