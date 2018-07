Semanário com cartuns de Maomé causa revolta contra a França

PARIS - O semanário de humor francês Charlie Hebdo ridicularizou o profeta Maomé nesta quarta-feira, 19, ao mostrá-lo nu em cartuns, o que deve inflamar ainda mais os ânimos de muçulmanos em todo o mundo, já indignados com um filme que zomba do profeta, colocado na Internet.

As autoridades francesas, que haviam feito um apelo ao tablóide para que não publicasse os cartuns, anunciaram nesta quarta-feira que fecharão temporariamente suas embaixadas e escolas em 20 países na sexta-feira - dia das orações muçulmanas -, pois temem que o material cause ainda mais protestos no mundo islâmico.

Caricaturas

A capa do semanário mostra um judeu ortodoxo empurrando uma figura de turbante, que está numa cadeira de rodas, sob o título "Os intocáveis 2", em alusão a um filme lançado recentemente no país. Há ainda a inscrição "Sem zombaria".

Nas páginas internas da edição que circula nesta quarta-feira, há várias caricaturas do profeta, incluindo algumas em que ele aparece nu.

O ministro francês de Relações Exteriores, Laurent Fabius, criticou a decisão da Charlie Hebdo, classificando-a como uma provocação, e anunciou que ordenou o reforço da segurança nas missões diplomáticas do país no mundo muçulmano.

