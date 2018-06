Separatista da Ucrânia diz que irá criar órgãos estatais e exército após referendo Um líder separatista da região de Donetsk, no leste de Ucrânia, disse que serão formados órgãos estatais e que os soldados do governo serão considerados "ocupantes" uma vez que sejam anunciados os resultados do referendo de independência deste domingo, segundo a agência de notícias Interfax.