Separatistas matam membro das forças especiais da Ucrânia Separatistas pró-Rússia que operavam a partir de uma igreja na cidade de Slaviansk, leste da Ucrânia, mataram um membro das forças especiais ucranianas e feriram gravemente dois outros em um ataque com morteiros nesta sexta-feira, de acordo com o Ministério do Interior.