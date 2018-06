Separatistas pró-Rússia atacam prédio ministerial no leste da Ucrânia

Manifestantes armados chegaram à base e exigiram que as tropas da Guarda Nacional apoiassem a causa separatista contra o novo governo pró-ocidental do país, disse o comunicado.

Quando a multidão se recusou a dispersar e tentou entrar na base, as tropas da Guarda Nacional atiraram para o ar, de acordo com o documento, que não acrescentou se houve feridos.

Separatistas simpatizantes da Rússia tomaram edifícios em pelo menos 10 cidades no leste da Ucrânia, o que, para o governo ucraniano, são ataques orquestrados por agentes russos.

A administração municipal de Mariupol já está sob o controle de separatistas.

A Rússia diz que os ataques são protestos espontâneos das pessoas que falam russo no leste da Ucrânia e que estão descontentes com o novo governo, que é mais popular na parte ocidental do país que fala principalmente ucraniano.

(Reportagem de Conor Humphries)