Sindicatos gregos convocam greve geral contra medidas de austeridade

"Nós não podemos aceitar mais nenhuma medida de austeridade', afirmou o secretário-geral do sindicato do setor público Adedy, Ilias Iliopoulos. A confederação sindical que congrega os trabalhadores do setor privado, a GSEE, também tomará parte na paralisação.

Essa será a primeira grande greve nacional desde que a coalizão de governo liderada pelos conservadores assumiu o poder em junho, com o propósito de manter o país na zona do euro.

Os trabalhadores gregos fizeram várias greves desde 2010. quando o país acertou com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional o primeiro pacote de ajuda à sua economia.

(Reportagem de Renee Maltezou)