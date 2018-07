Socialista Hollande venceria Sarkozy na França, indica pesquisa

Hollande, o candidato socialista mais provável para a eleição de abril, venceria um segundo turno com 57 por cento dos votos, contra 43 por cento de Sarkozy, segundo a empresa Ifop.

Martine Aubry, que enfrentará Hollande na disputa pela indicação do Partido Socialista nas prévias internas em outubro, também derrotaria Sarkozy, porém com uma margem menor, com 53 por cento das intenções, de acordo com a pesquisa.

Em um primeiro turno, com mais candidatos, Hollande venceria Sarkozy com 28 por cento, contra 25 por cento do presidente de centro-direita.

Outra pesquisa, divulgada na semana passada, mostrou os dois candidatos empatados no primeiro turno das eleições, enquanto que Sarkozy obteve uma melhora de 5 pontos percentuais.

As chances de Sarkozy, se ele tentar uma reeleição, aumentaram desde que seu rival e principal favorito, o ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional Dominique Strauss-Kahn, foi preso em Nova York sob acusação de tentar violentar sexualmente uma camareira de hotel.

A Ifop mostrou que Hollande melhorou sua porcentagem em dois pontos desde a última pesquisa semelhante dos dias 9 e 10 de junho. Sarkozy avançou entre um e dois pontos percentuais, dependendo dos diferentes cenários eleitorais.

A mais recente pesquisa foi realizada de 19 a 21 de julho, com 948 pessoas.

(Reportagem de Nick Vinocur)