Socialistas da Espanha elegerão líder do partido em novembro

A escolha será a primeira de portas abertas de um partido importante, o que significa que, qualquer cidadão poderá votar. Isso marca uma mudança em relação ao passado quando o partido socialista definia o líder apenas com os votos de filiados.

"Estamos começando um novo capítulo na política espanhola", disse o líder socialista Alfredo Perez Rubalcaba, de 62 anos, durante evento do partido no sábado. "Vamos fazer uma eleição primária aberta onde todos os cidadãos poderão escolher o nosso candidato para as eleições de 2015."

Rubalcaba não disse exatamente como a votação vai ocorrer. O partido socialista da França permitiu que qualquer eleitor que pagou um euro e assinou um documento de apoio aos princípios de esquerda, participasse na seleção do seu candidato em 2011.

Os socialistas espanhóis estão ganhando terreno contra o Partido do Povo (PP) devido às críticas da população à política de cortes de gastos para cumprir metas de orçamento rígidas impostas durante a crise econômica de cinco anos, mostrou uma pesquisa recente.

(Reportagem de Sonya Dowsett and Raquel Castillo)