Soldados russos são "espinha dorsal" dos rebeldes da Ucrânia, diz Otan As forças russas ainda estão operando no leste da Ucrânia e são a espinha dorsal dos rebeldes separatistas que combatem o governo de Kiev, disse o principal comandante militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira depois de conversar com líderes ucranianos.