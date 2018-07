Strauss-Kahn quer falar com polícia sobre caso de prostituição O ex-chefe do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn quer conversar com os investigadores que cuidam de uma suposta rede de prostituição situada em uma cidade do norte da França por causa de reportagens da mídia de que ele estaria envolvido com o caso, disse seu advogado neste domingo.