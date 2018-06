Suprema Corte da Rússia vai revisar condenações de ex-magnata do petróleo A Suprema Corte da Rússia disse nesta quarta-feira que vai revisar duas condenações contra o ex-magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky, incluindo uma decisão que, segundo os críticos do Kremlin, impede que ele retorne ao país mesmo com o perdão presidencial.