Surto de ebola é 'uma ameaça' à Grã-Bretanha, diz chanceler britânico O chanceler britânico, Philip Hammond, disse que realizaria reuniões com autoridades de alto nível do governo para discutir o surto do vírus ebola, altamente contagioso, na África Ocidental, que segundo ele representa uma ameaça à Grã-Bretanha.