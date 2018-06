Suspeito alemão de espionagem teve contato com Departamento de Estado dos EUA Um funcionário alemão da Defesa investigado por suposta espionagem estava em contato com outro funcionário norte-americano do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e não com agências de inteligência daquele país, o que desperta dúvidas sobre a ocorrência de espionagem, disseram nesta sexta-feira à Reuters autoridades norte-americanas familiarizadas com o caso.