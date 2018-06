Suspeito de matar opositor russo é muçulmano devoto e chocado com charges do Charlie Hebdo Um suspeito checheno de assassinar o líder da oposição russa Boris Nemtsov é um "profundo crente" que ficou chocado com as charges do Charlie Hebdo do profeta Maomé, disse o líder checheno Ramzan Kadyrov no domingo.