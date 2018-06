Tempestade deixa milhares de casas sem energia elétrica na França

Um homem morreu em uma pista de esqui e pelo menos 26 pessoas ficaram feridas em toda a França na quarta-feira, 03, em uma tempestade que interrompeu o fornecimento de energia para dezenas de milhares de casas, segundo as autoridades locais.

Os serviços de emergência disseram que um esquiador morreu quando uma árvore caiu sobre ele.

A tempestade Eleanor, com ventos de mais de 140 km/h, também alimentou pelo menos três incêndios florestais na Córsega e obrigou os funcionários a suspenderem as viagens de balsas entre a ilha e a parte continental da França.

Um dos incêndios cercou uma aldeia de cerca de 60 casas, informaram os serviços de emergência.

Moradores das regiões da Alsácia, Franche-Comté e Lorraine, no leste do país, foram alguns dos mais atingidos pelos cortes de energia, disse a Enedis, uma unidade da empresa estatal de distribuição de energia EDF. As áreas nas cercanias de Paris, na Picardia, norte do país, e Champagne-Ardenne, também foram afetadas.

A tempestade inicialmente interrompeu o fornecimento de energia elétrica para 225 mil famílias. Muitas tiveram sua eletricidade restaurada durante o dia, mas cerca de 35.000 ainda estavam esperando durante a noite, segundo a Enedis.

A tempestade de inverno Carmen atingiu o oeste da França em 1 de janeiro, deixando cerca de 40 mil famílias da região da Bretanha temporariamente sem luz na segunda-feira. /REUTERS