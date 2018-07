Terremoto mata 279 na Turquia e há centenas de desaparecidos

Os trabalhos se concentram na cidade de Van e na localidade de Ercis, 100 quilômetros ao norte, mas possivelmente há também centenas de mortos em aldeias remotas, com casas de barro, depois do terremoto de magnitude 7,2, o pior da Turquia em uma década, ocorrido no domingo.

Sobreviventes soterrados nos escombros gritavam desesperadamente por ajuda, e alguns usavam celulares para avisar que estão vivos, enquanto escavadeiras e soldados correm contra o tempo em Van e Ercis.

Milhares de desabrigados preparavam-se para passar a segunda noite ao relento na montanhosa região de Van, sob temperaturas próximas de zero grau Celsius.

A agência de desastres da Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que mil imóveis, muitos deles precários, tenham desabado. O Crescente Vermelho disse estar se preparando para oferecer abrigo a até 40 mil pessoas, mas que ainda é impossível saber quantas irão efetivamente precisar.

Durante todo o dia, equipes de resgate foram retirando sobreviventes. "Seja paciente, seja paciente", pediam os socorristas em Ercis a um menino que gemia sob uma laje, a poucos centímetros de uma inerte mão de adulto, na qual se destacava uma aliança.

Um repórter da Reuters viu uma mulher e sua filha sendo retiradas de sob uma laje nos escombros de um prédio de seis andares. "Estou aqui, estou aqui", gritava a mulher, já rouca. A operação levou mais de duas horas.

Em Van, uma cidade antiga, com mais de 1 milhão de habitantes, numa região habitada majoritariamente por curdos, guindastes reviravam os escombros de um prédio de seis andares, onde acreditava-se haver até 70 soterrados.

O primeiro-ministro Tayyip Erdogan viajou a Van para avaliar a dimensão do desastre. A região, propensa a terremotos, é reduto da guerrilha separatista curda PKK, contra a qual o governo turco mantém um violento conflito.

Erdogan disse temer pelo destino das aldeias onde as casas são feitas de barro. "Quase todos os imóveis nessas aldeias estão destruídos", afirmou.

O vice-premiê Bulent Arinc disse que já há 279 mortos confirmados e 1.300 feridos, além de muitos desaparecidos.

A região atingida, perto da fronteira com o Irã, é remota e montanhosa, com longas distâncias entre as aldeias. As pessoas vivem da agropecuária e do comércio.

Ercis, a localidade mais atingida, tem 100 mil habitantes. Ali, 55 edifícios desabaram, inclusive um alojamento estudantil.

(Reportagem adicional de Ece Toksabay, em Istambul)