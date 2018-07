Terremoto na Tuquia tem mais de 200 mortos e número deve subir

Máquinas removedoras de terra e soldados se juntaram à desesperada busca entre as pilhas de concreto depois que um terremoto de magnitude 7,2 atingiu no domingo as cidades de Van e a vila de Ercis, cerca de 100 quilômetros ao norte, no centro curdo do país.

Em Van, uma cidade antiga de um milhão de habitantes em frente a um lago rodeado de montanhas com picos nevados, guindastes retiravam escombros de um apartamento de seis andares, onde 70 pessoas estariam soterradas.

O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, voou para Van para avaliar a escala do desastre, na região vulnerável a terremotos que tem sido um centro de atividades dos rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O vice-premiê estimou 239 mortos e 1.150 feridos. O ministro do Interior disse que centenas continuavam desaparecidos.

Erdogan antes viajou à Ercis de helicóptero. A cidade de 100 mil habitantes foi mais duramente atingida, com 54 prédios desmoronados, incluindo um dormitório de estudantes.

"Não sabemos quantas pessoas ainda estão nas ruínas dos prédios desmoronados", disse.

Em Ercis, equipes de resgate tentavam libertar um menino de cerca de 10 anos preso debaixo de uma laje de concreto.

"Seja paciente, seja paciente", pediam, enquanto o menino chorava. A mão sem vida de um adulto, com uma aliança de casamento, era visível a apenas alguns centímetros de seu rosto.

Ao amanhecer, a escala da devastação se tornou clara. Em um prédio destruído de quatro andares, uma equipe de bombeiros vinda da cidade maior ao sul, Diyarbakir, tentava alcançar quatro crianças desaparecidas. Trabalhadores de resgate transportaram dois sacos pretos com corpos, um aparentemente de uma criança. Uma mulher idosa caminhava ao lado, chorando.