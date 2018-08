Tiroteio em festa de rua deixa dez feridos em Manchester

Um clima de pânico se instaurou na madrugada deste domingo, 12, nas ruas do subúrbio de Moss Side, região metropolitana de Manchester, na Inglaterra, após um tiroteio ferir pelo menos 10 pessoas, que estavam presentes em festividades que se seguiram ao tradicional Carnaval Caribenho de Manchester, comemorado anualmente desde 1972.

Conforme o comunicado da polícia local, nove pessoas, sendo duas menores de idade, foram levadas para hospitais por apresentarem ferimentos aparentemente provocados por balas de chumbo. O décimo ferido está em estado estável, mas com ferimentos graves nas pernas.

As forças de segurança de Manchester foram alertadas por volta das 2h30 (horário local, 22h30 em Brasília) sobre os disparos e continuam investigando o caso para "estabelecer com exatidão onde ocorreu o incidente e quem é responsável por este perigoso ataque". Testemunha ouvida pela BBC relata que percebeu dois grupos grandes de pessoas se aproximando, no que parecia ser uma confusão. Segundo a fonte, foi de lá que saíram os disparos.

A vice-prefeita da região metropolitana de Manchester, Beverley Hughes, se pronunciou e disse que o incidente em Moss Side é "chocante".

“The police responded very quickly. This incident was shocking.”

The Deputy Mayor has spoken to the media following events in Moss Side earlier today.

— Bev Hughes (@DeputyMayorofGM) 12 de agosto de 2018